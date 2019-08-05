Одному из участников акции протеста 27 июля Сергею Абаничеву сегодня изберут меру пресечения

Он стал очередным фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге за честные выборы.

Следствие утверждает, что Сергей Абаничев бросил жестяную банку в сотрудника полиции. Об этом ранее сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. При этом молодой человек вину не признает и подчеркивает, что это была не банка, а бумажный стакан. И кинул он его не в силовика, а выбросил не глядя, ни в кого не целясь. Слова Абаничева изданию «МБХ Медиа» передала его адвокат Светлана Сидоркина. Следствие говорит, что инцидент есть на видео, но его пока не предъявили. 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Власти считают, что на ней имели место массовые беспорядки. При этом, как отмечает «Радио Свобода» правозащитники и юристы подчеркивают, что квалифицирующие признаки беспорядков в действиях протестующих отсутствовали — они не устраивали погромов и поджогов, не уничтожали имущество и не оказывали вооружённого сопротивления сотрудникам полиции.



Обвинения в участии в массовых беспорядках 27 июля в настоящий момент предъявлено девяти людям.