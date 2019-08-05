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00:00, 05 августа 2019

НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей

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«За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью ваших детей». НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих Оно подписано инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции…

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Заявление неких анонимных силовиков размещено в «Твиттере» телеканала. «За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью ваших детей» — это цитата из этого обращения. Оно подписано инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов. По факту этих призывов возбуждено дело об экстремизме, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Задержан житель Подмосковья Владислав Синица. Никакой оценки угроз со стороны анонимных силовиков в СК давать не стали.



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