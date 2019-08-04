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23:00, 04 августа 2019

Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Их имена назвали вечером в Следственном комитете. Это участники протестов 27 июля Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Завтра суд назначит им меру пресечения. Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики. Между тем, журналисты и правозащитники, которые наблюдали протесты 27 июля, говорят, что никаких массовых беспорядков не было. Акция была связана с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.



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