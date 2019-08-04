Избитому полицейскими участнику акции 3 августа Андрею Статову составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Статова Светлана Байтурина.

По словам самого Андрея Статова, 3 августа сотрудники полиции задержали его без объяснения причин у станции метро «Трубная». Донеся задержанного до автозака, полицейские ударили

его сзади по голеням, так что он упал на асфальт, после чего подняли и продолжали бить по ногам. После доставки в отделение у Статова опухли голени, он вызвал скорую, которая отвезла его в травмпункт.