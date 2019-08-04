МИД из-за вчерашних протестов обвинил США и Германию во вмешательстве во внутренние дела

Американское посольство и немецкое СМИ «Дойче велле» фактически призвали выйти на несогласованную акцию, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова. В телеэфире она сказала, что МИД направит официальные обращения к американской и германской сторонам.

В Москве накануне прошли очередные протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. Были задержаны, по данным проекта ОВД-Инфо, больше тысячи человек. Против одного из протестующих возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника Росгвардии, который получил вывих плеча.