Москва обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

Это связано с протестами 3 августа. Как сообщила в телеэфире официальный представитель МИДа Мария Захарова, посольство США было вовлечено в протесты. В качестве примера Захарова сказала, что на сайте дипмиссии был опубликован маршрут несогласованной акции. Что касается Германии, то представитель МИДа заявила, что немецкое СМИ «Дойче велле» опубликовало призыв выйти на акцию.

В Москве накануне прошли очередные протесты против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму. Были задержаны, по новым данным проекта ОВД-Инфо, больше тысячи человек. Возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника Росгвардии, который получил вывих плеча.