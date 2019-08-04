Прокуратура в США будет добиваться смертной казни для стрелка в Техасе

Тем временем, в полиции сообщили, что 21-летний подозреваемый согласился сотрудничать со следствием. Накануне он открыл стрельбу в магазине и убил 20 человек и 26 ранил. По данным СМИ, перед атакой нападавший опубликовал манифест, в котором поддержал теракты в мечетях в Новой Зеландии. Позднее ночью произошел второй инцидент в штате Огайо, где были убиты 9 человек, около тридцати ранены. Полицейские застрелили нападавшего, на котором был бронежилет. Третья за сутки стрельба произошла в США в одном из парков Чикаго. Пострадали 7 человек, нападавший не найден.