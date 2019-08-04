Z Архив новостей новости
5 1 6 33
20:31, 04 августа 2019

Прокуратура в США будет добиваться смертной казни для стрелка в Техасе

Тем временем, в полиции сообщили, что 21-летний подозреваемый согласился сотрудничать со следствием. Накануне он открыл стрельбу в магазине и убил 20 человек и 26 ранил. По данным СМИ, перед атакой нападавший опубликовал манифест, в котором поддержал теракты в мечетях в Новой Зеландии. Позднее ночью произошел второй инцидент в штате Огайо, где были убиты 9 человек, около тридцати ранены. Полицейские застрелили нападавшего, на котором был бронежилет. Третья за сутки стрельба произошла в США в одном из парков Чикаго. Пострадали 7 человек, нападавший не найден.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Тимофеев: Кто о чем, а я всё о своем… Россия непременно станет нормальной, процветающей демократической страной. Хотя бы потому, что никакой разумной альтернативы этому нет и быть не может. Уверен, в конце концов это станет очевидно всем…

5 112 6 9114 12:26
Kрф, ссср, власть, общество, события
Новости

Следственный комитет возбудил дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков Как сообщили в ведомстве, автором соответствующей записи в Твиттере оказался житель Подмосковья Владислав Синица

5 65 6 7038
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 518 6 77102 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 71 6 10855 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 42 6 6438 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 216 6 35206 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13721 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко

3038181

5 33 6 5604 19:05
#слушать 51:09 ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 95 6 16168 09:12
Kсша, происшествия, фото, видео, события
Новости

Житель Подмосковья задержан из-за призывов к насилию над детьми силовиков Владиславу Синице предъявлено обвинение в экстремизме, — сообщает Следственный комитет

5 62 6 10615
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 239 6 41098 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8326 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Fly, you fools Вы ничего не хотели знать ни про крымских татар, ни про облавы, ни про захваченных украинцев. Вы писали «уехал не учи нас жить». Провокатор. Хочет крови. Совсем свихнулся на ненависти. А теперь…

5 320 6 57363 11:50
Kрф, власть, общество, события
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 432 6 76903 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Новости

В центре столицы продолжается акция «Вернем себе право на выборы» В этот раз участники собрались не в одной точке, а рассредоточились по Бульварному кольцу…

5 43 6 23558
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Власть психологически уже проиграла выборы У власти нужно забирать кислород, побеждая на выборах, шаг за шагом сокращая оккупированную территорию…

5 42 6 7666 16:41
Kвыборы, политика, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев Об этом «Эху» сообщил народный артист России, ведущий «Эха» Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева…

5 0 6 65703
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 65 6 116603 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 86 6 20251 30.07
Блоги

Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…

5 365 6 424353 31.07
Kрф, пожары, протесты, события
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 323 6 401563 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7991328
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4143769

Сегодня в эфире