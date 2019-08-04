НТВ опубликовал угрозы в адрес оппозиционеров и их детей

Федеральный телеканал разместил в своем «Твиттере» заявление, подписанное инициативной группой сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. В нем, в частности, содержатся угрозы убийством детей тех, кого в письме называют организаторами беспорядков. Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов. В СК вечером заявили, что по факту этих призывов возбуждено дело об экстремизме. Задержан житель Подмосковья Владислав Синица. Никакой оценки угроз со стороны анонимных силовиков в СК давать не стали.