Операторам связи приходили официальные требования отключить связь с интернетом на время протестной акции в Москве 3 августа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

«Естественно, ни о каких технических неполадках здесь речи не идет, это было спланированное намеренное отключение, я сам был в Москве, и я, и люди, которые были со мной, испытывали трудности с подключением к сети. Насколько мне известно, операторам сотовой связи, в том числе, например, Beeline приходили требования от ФСБ об отключении в указанные даты соединения с интернетом в районах, где проходили протестные акции. Так что иск, который хочет подавать «Агора», – вполне обоснованное решение», — сказал он.

Международная правозащитная организация «Агора» планирует подать иск из-за отключения интернета в центре Москвы во время несогласованной протестной акции 3 августа. Сотовые операторы отрицают это, объясняя сбой техническими неполадками.