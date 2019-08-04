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18:09, 04 августа 2019

Шаманы провели на Байкале обряд для прекращения лесных пожаров и наводнений

По последним данным, площадь пожаров в сибирской тайге составила уже около трех миллионов гектаров.
В обряде тайлаган, который сегодня провели на острове Ольхон на Байкале, приняли участие около 50 шаманов. Среди них были как местные жители, так и приезжие из Германии, Монголии и Польши, сообщает РИА Новости. Собеседник агентства в межрегиональной организации шаманов «Тэнгери» рассказал, что на месте «была очень мощная энергетика».
Жертвоприношение, принесенное шаманами, было направлено на прекращение природных катаклизмов. Как уточняет ТАСС, обряд по традиции включал в себя подготовку, подношение даров и призвание счастья и удачи. Перед началом ритуала шаманы и верующие разложили перед собой предназначенную для жертвоприношения еду — молоко, водку, чай и сладости. Главной жертвой была разделанная туша барана. Часть продуктов люди оставили в дар местным духам. Остальное они съедят дома и тем самым, по их мнению, привлекут к себе удачу.
Самая сложная ситуация с пожарами сейчас складывается в Сибири – на территории Бурятии, Якутии, Красноярского края и Иркутской области площадь возгорания уже составила миллионы гектаров. Помимо этого, в некоторых регионах еще не устранили последствия недавних паводков.
По последним данным, всего в России действует 470 очагов возгораний.



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