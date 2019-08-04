В США произошло третье за сутки нападение со стрельбой

На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в посетителей одного из парков в Чикаго. Пострадали 7 человек в возрасте от 19 до 25 лет. Один из них в критическом состоянии, — передает NBC. Накануне 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в штате Техас. Он был задержан. По данным властей, погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Позднее ночью произошел второй инцидент в штате Огайо, где были убиты 9 человек, около тридцати ранены. Полицейские застрелили нападавшего, на котором был бронежилет.