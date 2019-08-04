Следственный комитет возбудил дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков

Как сообщили в ведомстве, автором соответствующей записи в Твиттере оказался житель Подмосковья Владислав Синица. В его квартире прошли обыски, изъяты телефон и компьютер, мужчина задержан. Ему уже предъявили обвинение. В СК сообщают, что он опубликовал свой пост под псевдонимом «Макс Стеклов» после несогласованной акции 27 июля. Тогда были задержаны, по данным правозащитников, почти 1400 человек. Десятки пострадали от действий полиции.