Евросоюз призвал отпустить задержанных в ходе субботней акции протеста в Москве

По подсчетам проекта «ОВД-Инфо», в автозаки попало больше тысячи протестующих.

Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич появилось в ночь на воскресенье на ее официальной странице в Твиттере. Она призвала освободить больше 600 мирных протестующих, задержанных полицией в ходе прошедшей накануне акции за свободные выборы в Москве. Речь идет о данных, которые озвучила московская полиция. Между тем, проект «ОВД-Инфо» сначала оценил число задержанных в 828, а затем это число увеличилось до 1001. По меньшей мере около 20 из них остались на ночь в отделах полиции.

Задержания в центре столицы накануне начались почти с самого начала акции, назначенной на 14 часов. Разгон протестующих сопровождался применением насилия со стороны силовиков. По данным департамента здравоохранения Москвы, всего по итогам акции было госпитализировано 5 человек, причем самой серьезной травмой был назван вывих плеча у сотрудника правоохранительных органов.

Против одного из задержанных накануне уже возбудили уголовное дело – его обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии.