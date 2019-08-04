Новый инцидент со стрельбой в США. В одном из парков Чикаго ночью были ранены семь человек

По словам очевидцев, выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины, — передает Си-би-эс. Накануне 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в штате Техас. Он был задержан. По данным властей, погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Позднее ночью произошел второй инцидент в штате Огайо, где были убиты 9 человек, около тридцати ранены. Полицейские застрелили нападавшего, на котором был бронежилет.