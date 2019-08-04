Волейболистки сборной России проведут сегодня решающий матч в рамках отбора на Олимпиаду 2020 года

В отборочном квартете, который собрался в Калининграде, команды России и Южной Кореи изначально считались фаворитами. На деле так оно и вышло – оставшихся участников – волейболисток Мексики и Канады – и те, и другие обыграли весьма уверенно. Не так давно россиянки встречались с корейскими волейболистками в рамках Лиги Наций. Тогда наша команда сумела добиться победы со счетом 3-1.

С тех пор состав нашей команды заметно укрепился. Опытные Наталья Гончарова, Ирина Фетисова и Ирина Воронкова усилили игру прежде всего в атаке. Впрочем, и у корейской сборной вернулась в строй Ен Кон Ким – главная звезда команды. В игре против канадок доигровщица сумела набрать 37 очков – больше, чем все ее партнерши вместе взятые. Нейтрализовать ее сегодня – главная задача нашей команды.

Встреча волейбольных сборных России и Южной Кореи начнется в 20 часов. Трансляция – на канале МАТЧ ТВ