Около 20 москвичей обратились к правозащитникам с жалобой на перебои с мобильным интернетом во время протестов

Среди компаний, к которым возникли претензии – МТС, Билайн, Мегафон и Tele2. В их техподдержке проблемы объясняют техническими причинами, — отметил в своем телеграмм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Между тем, отключение связи в центре Москвы во время протестов было запланированным, — сказал «Эху» специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Возможно, что к сотовым компаниям будут поданы судебные иски.