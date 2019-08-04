Федеральные телеканалы и агентства тиражируют заявление от силовиков с угрозой в адрес детей представителей оппозиции

Оно, как утверждается, стало ответом на угрозы со стороны участников несанкционированных акций протеста.

«За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей. Мы знаем, что ваши выродки учатся в основном за границей на те «тридцать серебряников», которые вам платят наши враги, для того, чтобы вы разваливали Россию. Но мы будем искать вас и за границей. Мы используем свое служебное положение, чтобы выявить каждого из вас и покарать!» — это текст обращения к представителям оппозиции. Письмо, подписанное Инициативной группой сотрудников правоохранительных органов, впервые появилось в одном из анонимных Telegram-каналов, и вскоре оно оказалось в эфире и на сайта федеральных телеканалов и новостных агентств. Правда, цитируют там другую часть обращения, предварительно поясняя, что это письмо стало ответом на угрозы со стороны одного из участников недавней акции протеста, блогера Максима Стеклова. Он, как утверждается, призывал убивать детей силовиков. Из-за этого он вскоре стал героем провластных СМИ, а теперь в центре внимания оказался ответ со стороны правоохранителей. Вот, например, как его преподнесли в новостях телеканала НТВ.

В сюжете «России 24» также процитировали часть письма о том, как инициативная группа силовиков возмущена призывами оппозиции к расправе. Об ответных угрозах в материале, и как в тексте сообщения РИА Новости и на сайте канала РЕН ТВ говорится лишь, что авторы обращения предупреждают, что оппозиция ответит за угрозы детям сотрудников. Части письма с самими угрозами затерты или обрезаны. При этом во всех материалах упоминается о том, как негативно реагируют на Стеклова в сети. А на НТВ привели комментарий с призывом к правоохранительным органам обратить внимание на блогера.

Против блогера Максима Стеклова возбудили уголовное дело об экстремизме. Ему предъявлены обвинения