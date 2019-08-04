Знаменитый советский, российский и американский исполнитель шансона Вилли Токарев умер в Москве

Ему было 84 года.

Ушёл из жизни голос советской эмиграции. Легенда шансона, несмотря на то, что много лет до своего возвращения жил в США, в родной стране пользовался огромной популярностью. Песни Вилли Токарева знают не только любители этого стиля музыки. Вспомним «Спортивную рыбалку», «Небоскрёбы», «Тётю Хаю» или «В шумном балагане».

песня

Токарев родился в Адыгее, родители нарекли его Вилен, от инициалов Владимир Ильич Ленин. Так решил его отец-коммунист, который прошел войну а затем руководил заводским цехом. Позднее семья переехала в Дагестан. Подростком Токарев научился играть на народных струнных инструментах, в 14 лет стал сочинять мелодии. Затем Ленинград. После армии Токарев получил там музыкальное образование. Он выступал в частности в знаменитом ансамбле Дружба вместе с Эдитой Пьехой. Он автор популярной песни Дождь из репертуара певицы и других шлягеров, которые исполняли в 60е годы. Токарев любил джаз, но на эту музыку начались гонения, Вилен Иванович перебрался в Мурманск, где и стал исполнять песни своего сочинения. Одна из них – Мурманчаночка – стала неофициальным гимном Кольского полуострова. В 1974м шансонье – ему было уже 40 лет — уехал в США.

В Штатах Токарев много пел в ресторанах. До этого был разнорабочим, почтальоном, таксистом. Певец признавался в эфире «Эха», что ему тяжело дался переезд за океан.

К моменту выхода четвертой пластинки «Золото» в 1984м году её считают лучшей в дискографии артиста – песни Токарева уже вовсю распространялись по всему СССР на кассетах и катушках. Певец вернулся на родину только спустя 15 лет. И будто никуда не уезжал. В Советском Союзе Токарев тогда дал десятки концертов в разных городах с неизменным аншлагом. Позже это повторялось не раз. В 90х он переехал в Москву и открыл свою студию. Всего Токарев записал около полусотни альбомов.

Токарев не раз становился обладателем премии «Шансон года». О месте и времени прощания информации пока нет.