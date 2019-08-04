Митинг в поддержку сестёр Хачатурян проходит в эти минуты в Петербурге

На площади Ленина, где только вчера митинговали за допуск всех кандидатов на выборы, в эти минуты проходит акция против домашнего насилия. На неё пришли около 700 человек. Они поддерживают сестёр Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца, который их избивал и насиловал. Более часа со сцены выступающие говорят и о деле сестёр и о домашнем насилии. На митинге очень много плакатов: бьет значит статья, каждая пятая,мне нужен закон о домашнем насилии, удары это не воспитание, самооборона не убийство 14000 женщин в России умирает в год от домашнего насилия. Основное требование митинга — чтобы полиция стала принимать меры к тем, кто избивает своих детей и супругов. Сейчас помнению митингующих этого не происходит. Эту акцию власти согласовали, она проходит без происшествий

Напомним, в июле суд продлил ещё на 3 месяца арест сёстрам Хачатурян.