В Лондоне в эти минуты стартует матч за Суперкубок Англии между футболистами Манчестер Сити и Ливерпуля

В Суперкубке играют чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии. Ввиду того, что «Ман Сити» в предыдущем сезоне выиграл оба упомянутых турнира, да еще и Кубок Лиги заодно, его соперником в матче станет «Ливерпуль», занявший в АПЛ второе место.

В минувшем Чемпионате, к слову, Красные отстали от Сити всего на одно очко, но зато сумели победить в Лиге чемпионов. Тем не менее букмекеры отдают в предстоящем матче безоговорочное преимущество горожанам. Коэффицент на победу которых почти вдвое меньше, нежели на команду Юргена Клоппа. Возможно, причиной тому стали неудачно проведенные товарищеские матчи. А может – отсутствие в составе Ливерпуля форварда Садио Мане. Который только вернулся из отпуска.

Прямую трансляцию Суперкубка Англии ведет телеканал МАТЧ ТВ.