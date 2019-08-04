Уголовное дело возбудили против 24-летнего участника вчерашних протестов в Москве

Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии. Это сообщают источники информагентств. По некоторым данным, пострадавший росгвардеец получил вывих плеча. По уточненным сведениям проекта ОВД-Инфо, накануне были задержаны 1001 человек. К задержанным в отделы полиции приезжали сотрудники Следственного комитета и допрашивали их по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля. Акция была связана с недопуском кандидатов в выборы в Мосгордуму и арестами участников прошлых протестов.