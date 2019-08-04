В Российской футбольной Премьер Лиге продолжается четвертый тур

В итоге – ничья 1-1. Зенит потерял первые очки, но продолжает единолично лидировать в турнирной таблице. Огорчило лишь очередное столкновение болельщиков с ОМОНом. По данному факту уже начато расследование клубом с берегов Невы и Премьер Лигой совместно с правоохранительными органами.

Программу сегодняшнего дня открывают в Саранске Тамбов и Арсенал. Рубин в Казани будет принимать столичных армейцев. Наконец, в Сочи одноименная команда сыграет с ФК Уфа.

Завершается четвертый тур завтра матчем в Грозном, где Ахмат будет принимать Оренбург