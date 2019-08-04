Следственный комитет, по некоторым данным, возбудил первое уголовное дело после протестной акции в минувшую субботу. Число задержанных на митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму превысило тысячу человек.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следователи считают, что участник вчерашней акции по фамилии Устинов оказал активное сопротивление росгвардейцу при задержании. Сотрудника, как утверждается, госпитализировали с вывихом плечевого сустава. Ранее об этом также сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его информации, Устинова накануне доставили из ОВД Марьино, куда его привезли после акции, в Главное управление МВД. Между тем, портал ОВД-Инфо обновил список задержанных – в автозаки попало более 1000 участников митинга. Среди них почти 90 несовершеннолетних. При этом в МВД утверждают, что в акции участвовало всего около 1,5 тысяч человек, а задержали 600. 10 из них оказались гражданами иностранных государств.

Как сообщает ОВД-Инфо, почти во все отделения полиции, куда после акции доставили задержанных, приезжали следователи. Они опрашивали участников митинга как свидетелей по делу о массовых беспорядках 27 июля