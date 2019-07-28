Умер автор-исполнитель Вилли Токарев

На 84 году жизни умер певец Вилли Токарев. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный артист России, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Николай Тамразов.

«Мне только что позвонила сестра жены Вилли Токарева, певца и композитора, и сказала, что в 2 часа дня он ушел из этой жизни», — сказал он.

Н.Тамразов добавил, что кончина певца – «большая потеря для знавших его людей».

«Уход из жизни Вилли Ивановича Токарева – это большая потеря для знавших его людей, для любивших его искусство. Самое главное, что было в этом человеке, на мой взгляд — то, что он сам себя сделал в этой жизни. Он из обыкновенной простой рабочей семьи, захотел быть музыкантом, поэтом, певцом. И то, что он захотел делать, стало нужно огромному количеству людей как в нашей стране, так и не только. Он многие годы жил в Америке вернулся с огромной любовью, с огромным уважением к своему народу, к своей стране и с большой благодарностью, которую высказывал своим искусством, своими песнями, своим отношением. Он будет с нами еще очень долго, потому что его песни будут нам необходимы», — заключил он.