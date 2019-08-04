В МВД не заметили серьезных нарушений порядка во время матча между «Зенитом» и «Краснодаром», где произошло столкновение болельщиков с ОМОНом. 17 фанатов привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей, — сказал РБК представитель МВД по Петербургу Вячеслав Стерченко. Ранее футбольный клуб «Зенит» сообщил, что вместе с правоохранительными органами проведет проверку после вчерашних событий. Как пишет Спорт-Экспресс, потасовка произошла в перерыве матча, проходившего в Петербурге. По сведениям издания, она началась после того, как болельщики стали двигать ограждения зоны для курения. Видеозапись столкновений появилась в интернете.