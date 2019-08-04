Около полутора тысяч человек присоединились к акции в поддержку сестер Хачатурян в Петербурге

Об этом с места событий сообщает корреспондент Deutsche Welle. Мероприятие согласовано с властями. Инициатором выступила организация «Восьмая инициативная группа». Она позиционирует себя как объединение активисток, выступающих в поддержку прав женщин. По словам организаторов, участники выступают за справедливость для женщин, вынужденных обороняться и за закон о домашнем насилии. Изначально акция была намечена на 27 июля, но за день до проведения власти попросили перенести ее на четвертое августа, чтобы участники не помешали празднованиям Дня военно-морского флота. Среди плакатов на сегодняшнем митинге: «Насилие – это не любовь» и «Удары – это не воспитание». Поводом для проведения акции стало дело в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Девушки говорят, что пошли на преступление из-за того, что подвергались насилию со стороны отца, в том числе сексуальному.