Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участника вчерашней акции протеста в Москве

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что речь идет о мужчине, который, по версии следователей, нанес травму сотруднику ОМОНа. Собеседник агентства назвал фамилию подозреваемого – Устинов. По версии следователей, он оказал активное сопротивление при задержании. В итоге, сотрудник ОМОНа получил вывих плечевого сустава и был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Сейчас пострадавшего собираются перевести в госпиталь Росгвардии.

Это уголовное дело стало первым после вчерашней акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В полиции утверждают, что в ней участвовали полторы тысячи человек. В то же время, по обновленным данным проекта ОВД-Инфо, тысячу одного человека задержали.