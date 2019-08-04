Иран задержал иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти

Это уже второй за три недели подобный случай – 19 июля Корпус стражей исламской революции отчитался о задержании британского судна Stena Impero.

О задержании очередного танкера в эфире государственного телевидения Ирана рассказал генерал КСИР Рамадан Зирахи: по его словам, судно перевозило 700 тысяч литров контрабандной нефти в неназванную арабскую страну. Не говорится ничего и о том, под каким флагом шел танкер. Заявление высокопоставленного военного приводит «Интерфакс». В нем говорится, что экипаж судна, состоящий из семи человек разных национальностей, также был задержан. Сам танкер отбуксировали в провинцию Бушер.

19 июля КСИР сообщил о задержании танкера Stena Impero – причиной была названа необходимость провести расследование его столкновения с рыболовецким судном. При этом некоторые из представителей властей Ирана признали, что фактически Stena Impero был задержан в ответ на арест иранского танкера в Гибралтаре.

Ранее представители МИД Ирана заявили, что считают задержание своего танкера нарушением «ядерной сделки», заключенной Тегераном и группой из пяти стран, включая США и Россию.