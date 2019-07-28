Несколько групп российских туристов вылетели из Болгарии домой после задержки рейсов более чем на сутки

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генконсула России в Варне Владимира Климанова. Всего по данным дипломатов трудности с возвращением возникли у более чем двухсот россиян. Проблемы могли начаться из-за повреждения одного из самолетов авиакомпании Bulgaria Air, — сказала «Эху» пресс-секретарь российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Тюрина добавила, что пассажирам в такой ситуации не остается ничего, кроме как потребовать свои деньги назад и купить билеты на другие рейсы.