По уточненным данным ОВД-Инфо на акции 3го августа были задержаны 1001 человек

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Не менее девятнадцати провели ночь в полиции.
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
#Сибирьзадыхается
Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…
Инга Кудрачева: Нас обоих просто били и возили по асфальту
Всё его тело покрыто каким-то совершенно жутким количеством следов от ударов дубинок… К слову, когда Борис, уже будучи в автозаке, попросил вызвать «Скорую», ему отказали со словами «Тебя никто не бил»...
Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены
В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…
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«Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии»
Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Если Навальный загнется, — даже если его молния поразит, то это будет молния Путина и лично Путин, как и в случае с убийством Немцова – лично Путин будет всегда в этом виноват…
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Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России
На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…
Аркадий Бабченко
журналист
Fly, you fools
Вы ничего не хотели знать ни про крымских татар, ни про облавы, ни про захваченных украинцев. Вы писали «уехал не учи нас жить». Провокатор. Хочет крови. Совсем свихнулся на ненависти. А теперь…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости
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СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля
На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…
Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ
Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…
Алексей Дурново
журналист радиостанции «Эхо Москвы»
Массовая пропаганда
Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…
Здравомыслие по-прежнему в дефиците
Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...
Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город
Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…
ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна
В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…
Александр Гольдфарб
глава фонда Литвиненко в Лондоне
Как произойдет революция
То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Не дождетесь
Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире…
В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с документом предполагаемая цена базового полиса составит около 300 рублей в год…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…
Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница
Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…
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Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву
Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист