В Петербурге задержали участницу одиночного пикета, которая выступала против уголовного дела о беспорядках в Москве

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. В полиции сказали, что на девушку поступила жалоба в книгу учета сообщений о преступлениях. На плакате было написано «дело о беспорядках в Москве, ночные обыски – это агония преступного и трусливого путинского режима». Накануне в Москве прошла очередная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Как и предыдущая, она обернулась массовыми задержаниями. В отделения были отправлены тысячу одного человека. Это обновленные данные проекта ОВД-Инфо. На вчерашнюю акцию пришло меньше людей, чем на предыдущие. Это, в том числе, результат работы властей, — сказал «Эху» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Макаркин считает, что разгоны акций не приводят к увеличению числа участников митингов в России, поскольку большинство россиян не видят в этом ничего экстраординарного.