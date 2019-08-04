Шаманы на Ольхоне провели обряд жертвоприношения, который, как они считают, поможет прекратить пожары и наводнения

Шаманы на байкальском острове Ольхон провели обряд жертвоприношения, который, как они считают, должен помочь прекратить пожары и наводнения в Сибири. Смысл этого обряда в предотвращении разных бедствий, — рассказали агентству ТАСС в шаманской организации «Хун шубуун». Сибирь и Дальний Восток уже несколько недель страдают от пожаров и наводнений, в нескольких регионах действует режим ЧС.