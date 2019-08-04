Иран задержал второй за месяц иностранный танкер

Это произошло в Персидском заливе. По данным местных СМИ, судно участвовало в контрабанде и шло в арабскую страну. Куда именно оно направлялось и под каким флагом – неизвестно. Две недели назад Иран задержал в Ормузском проливе танкер под британским флагом. Среди членов экипажа было четверо россиян. Впоследствии задержанных отпустили. Тогда Тегеран объяснил задержание тем, что судно не соблюдало международные нормы судоходства. В Госдепартаменте США заявили, что собираются создать международную коалицию, которая станет патрулировать Ормузский пролив, чтобы держать морские пути в этом регионе открытыми.