В Петербурге в эти минуты проходит согласованный митинг в поддержку закона о домашнем насилии

Акция началась полчаса назад на площади Ленина. Изначально мероприятие должно было состояться 27 июля, но организаторам предложили перенести его на неделю из-за дня Военно-морского флота. Участники сегодняшней акции, в частности, выступают в поддержку сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в убийстве отца. Они настаивают, что пошли на преступление из-за того, что отец годами над ними издевался — это было насилие, в том числе, сексуального характера.