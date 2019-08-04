Ушел из жизни выдающийся советский и российский астрофизик Николай Кардашев

Он скончался на 88-м году жизни.

Николай Кардашев больше всего известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель «Радиоастрона» — этот международный инновационный проект стал главным делом жизни ученого. Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа и сети наземных радиотелескопов, которые изучали активные ядра галактик, черные дыры звездных масс, пульсары квазары и другие массивные космические объекты. Созданию «Радиоастрона» Кардашев посвятил более 30 лет, говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос». Астрофизик также известен миру благодаря разработанной им классификации, которая теперь носит его имя.

«Шкала Кардашева» делит цивилизации на несколько уровней в зависимости от их технологического развития. Ученый в частности высказывал идею о том, что если верна гипотеза о существовании бесчисленного количества вселенных, то не исключено, что галактические цивилизации, возможно, существовавшие за миллиарды лет до нашей, покинули эту Вселенную и переселились в другие, более подходящие для них. Как отметили в Астрокосмическиом центре Физического института имени Лебедева, которым руководил Кардашев, «он до самых последних дней оставался генератором смелых научных идей: совместно с соавторами работал над развитием теории мультивселенной с системой кротовых нор».

Прощание с академиком пройдет на следующей неделе в здании учебного заведения