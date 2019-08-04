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14:01, 04 августа 2019

В числе тех, кто вчера вышел на Бульварное кольцо, были известные артисты

Так, на Пушкинской площади был замечен актер Максим Виторган, в автозаке оказался актер Александр Паль. Лидеры групп «Несчастный случай» и «Ногу свело!» из-за протестов в Москве отказались от выступления на фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького. Алексей Кортнев в интервью «Эху» сказал, что испытывал бы крайнее моральное неудобство, если бы вел праздничные мероприятия параллельно с тем, как в Москве задерживают и избивают людей. Максим Покровский написал на своей странице в Инстаграме, что коллектив «не считает себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях, когда обстановка в обществе так накалена». «Музыка должна объединять людей, а не разъединять их», — добавил музыкант, снабдив запись хэштегом #допускай.

Многие российские артисты боятся говорить о протестах. На это обратил внимание журналист Юрий Дудь. Своими размышлениями на этот счет он поделился со сцены накануне на музыкальном фестивале в Белоруссии. Запись опубликовал телеканал Белсат.

Речь Дудь произнес, представляя группу «Порнофильмы». Этот коллектив, по его словам, можно отнести ко второй категории, то есть к тем, кто не боится называть вещи своими именами.



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