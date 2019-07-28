Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь стала свидетелем по двум уголовным делам: о воспрепятствовании работе избиркомов и о массовых беспорядках. Накануне Соболь допросили. Это произошло сразу после того, как Щербинский районный суд оштрафовал ее на триста тысяч рублей из-за акции протеста на Трубной площади 15 июля, — рассказал «Эху» адвокат политика и сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Иван Сустин.

Адвокат добавил, что сейчас Любовь Соболь находится на свободе. Накануне она была задержана, когда попыталась присоединиться к акции за свободные выборы в Москве.