Футбольный клуб Зенит проведёт расследование драки болельщиков в Петербурге с ОМОНом

Семнадцать фанатов зенита доставили в полицию после игры петербуржцев с Краснодаром. Болельщикам выписали административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях, об этом сообщили в мвд. Там уточнили, что серьезных нарушений общественного порядка не было. Впрочем, на видеозаписи, которая есть в интернете, видно, как несколько десятков болельщиков дерутся с сотрудниками ОМОНа, силовики бьют фанатов дубинками. Как пишет «Спорт экспресс» конфликт произошёл из-за курилки, зрители решили подвинуть ограждения, чтобы ее расширить, полицейские выступили против. В итоге и началась драка. Руководство зенита пообещало провести расследование произошедшего.

Игра Зенита с Краснодаром закончилась со счётом 1:1.