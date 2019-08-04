Больше двухсот российских туристов больше суток не могли вылететь из Болгарии

Причина, предположительно, в нехватке самолётов. Часть россиян вылетела в Москву.

После многочасового ожидания в аэропорту и гостинице туристы из болгарского Бургаса наконец вылетели в Москву. Самолёт уже прибыл в столичный аэропорт Шереметьево около полудня. К этому моменту должны были вывезти наших соотечественников из другого курортного города страны Варны, сообщили в российском генконсульстве. Задержки начались с рейса компании Bulgaria Air, который ещё вчера должен был улететь из Бургаса в Москву в начале шестого утра. На это соотечественники жаловались в соцсетях. На длительное время задержали и субботний дневной рейс из Варны в российскую столицу. Больше суток люди не могут вернуться домой, подтвердил агентству ТАСС генконсул России в Варне Владимир Климанов. Он предположил, что болгарскому перевозчику не хватает самолётов. Поломка даже одной машины ломает график полётов, тем более что запасные части для лайнеров доставляются из других стран, на это нужно определённое время, сообщил генконсул. К задержке привела поломка одного из самолётов, сообщила «Эху» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Это уже вторая за последний месяц ситуация, когда российские туристы не могут вовремя вылететь домой из Болгарии, отмечает РБК. В середине июля из-за проливных дождей приостанавливал работу аэропорт Бургаса. Тогда отменили множество рейсов. Скольким именно россиянам пришлось задержаться в Болгарии, не уточнялось.

В самой авиакомпании Интерфаксу подтвердили, что причиной задержки стали технические неполадки в одном из самолётов.