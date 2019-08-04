В США второй за сутки случай стрельбы и массовой гибели людей

На этот раз девять человек погибли в городе Дейтон штата Огайо. По свидетельствам очевидцев, мужчина открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки. Предположительно, он сделал несколько десятков выстрелов. Позже полиция объявила, что стрелок мертв. Трагедия в Огайо произошла менее, чем через день после того, как двадцать человек погибли и десятки пострадали в расположенном недалеко от границы с Мексикой городе Эль-Пасо штата Техас.

21-летний Патрик Крусиус открыл стрельбу по людям возле супермаркета Уолмарт утром в субботу. Одетый во все черной и вооруженный автоматической винтовкой, преступник затем зашел в супермаркет и продолжил хаотично стрелять по людям там. В результате не менее 20 человек погибли, больше 20 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла в техасском городе Эль Пасо, прямо на границе с Мексикой. Приграничные контрольно-пропускные пункты находятся прямо в черте города, в миле от даунтауна. Полиция по прибытии обезвредила и арестовала Крусиаса, жителя города Аллена, недалеко от Далласа.

Известно, что полиция и фбр изучают сейчас некий манифест, содержащий ненавистнические высказывания в адрес эмигрантов, но власти пока не подтверждают связь манифеста с массовым расстрелом и принадлежность авторства убийце. — 4-страничный документ призывает «дать ответ на вторжение испаноязычных эмигрантов в Техас» и защитить страну от «культурного и этнического замещения». Манифест также симпатизирует стрелку, открывшему огонь в мечети в Новой Зеландии ранее в этому году, когда были убиты 49 человек. Новозеландский стрелок, в свою очередь, написал антиисламский и расистский манифест, выражающий симпатии подростку, расстрелявшему 9 чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне, штате Южная Каролина, в 2015 году.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу чудовищной и пожелал, чтобы со всеми пребывал бог.