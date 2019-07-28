На субботней акции за свободные выборы в Мосгордуму задержали больше 800 человек

Разгон протестующих сопровождался необоснованным применением насилия со стороны силовиков.

Задержания в центре столицы накануне начались почти с самого начала акции, назначенной на 14 часов. В результате, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо», к концу дня число задержанных составило 828 человек, из них как минимум 19 избили при задержании, столько же остались в отделениях на ночь. У задержанных массово отбирали телефоны, в некоторые ОВД отказывались пускать адвокатов, не разрешали передавать еду и воду. В отделении по району Теплый стан при отказе фотографироваться людям угрожали их раздеть. По данным департамента здравоохранения Москвы, всего по итогам акции было госпитализировано 5 человек, причем самой серьезной травмой был назван вывих плеча у сотрудника правоохранительных органов.

В числе тех, кто вышел вчера на Бульварное кольцо, был и ряд знаменитостей. В их числе был Максим Виторган – актер написал об этом у себя в Фейсбуке. В автозак попал другой актер – Александр Паль. Акцию за свободные выборы также поддержал рэпер Фэйс, обратившийся накануне к своей аудитории во время концерта.

За несколько дней до акции мэрия объявила о проведении в субботу фестиваля «Шашлык Лайв», на котором было заявлено выступление ряда музыкантов. В их числе была названа и группа «Ногу свело», но ее фронтмен группы «Ногу Свело» Максим Покровский выступать отказался и вместо этого поддержал людей, вышедших на Бульварное кольцо.

По данным московской полиции, в акции приняли участие 1500 человек, 600 из которых были задержаны.

Поведение силовиков на акции было неоправданно жестоким. Это может привести к обострению протестов. Такое мнение в интервью «Эху» высказал фигурант так называемого «болотного дела» Алексей Гаскаров.

Гаскаров отметил, что в минувшую субботу на улицы вышло меньше людей, чем в прошлый раз. Впрочем, он считает, что численность еще может возрасти ближе к выборам. То, что на вчерашнюю акцию пришло меньше людей, чем на предыдущие, стало, в том числе, результатом действий властей, — сказал «Эху» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Макаркин считает, что разгоны акций не приводят к увеличению числа митингующих, потому что большинство россиян не видят в этом ничего экстраординарного.