Французский изобретатель и спортсмен-экстремал пересёк пролив Ла-Манш на летающей доске с реактивными двигателями

Это ему удалось сделать только со второй попытки.

Перелёт через Ла-Манш у Франки Запаты – бывшего чемпиона мира по аквабайку – занял 20 минут. Под аплодисменты собравшихся он стартовал с пляжа возле французской коммуны Сангатт и приземлился близ города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании, сообщает телеканал BFM. Он вёл прямую трансляцию полёта французского инженера. Запата удивил многих: ему удалось пересечь пролив, он пролетел над морем около 35 километров. Благодаря сконструированной платформе Flyboard Air. Она оснащена пятью реактивными двигателями, которые позволяют разогнаться до скорости почти 200 километров в час. Во время полёта уроженец 40-летний Марселя успешно приземлился на специально размещённую в проливе платформу для дозаправки. Керосин перевозил в рюкзаке. Изобретатель необычной доски, благодаря которой теперь получит всемирную известность, после приземления поблагодарил свою команду, жену и друзей. «Я знал, что они не подведут меня», это была цитата. Запата уже пытался перелететь Ла-Манш больше недели назад. Но тогда из-за сильной качки во время дозаправки он задел посадочную платформу и на середине пути упал в воду.

Источником вдохновения по признанию покорителя Ла-манша для него стал подвиг соотечественника. Изобретатель и авиатор Луи Блерио в июле 1909 года стал первым пилотом, который сумел перелететь через пролив. Он сделал это за 37 минут. Запата улучшил этот показатель.