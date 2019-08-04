В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с документом предполагаемая цена базового полиса составит около 300 рублей в год.

Закон определяет лишь общие принципы страхования и предполагает, что региональные власти самостоятельно разработают собственные программы с учетом климатических и территориальных особенностей. Об этом пишет «Интерфакс». При этом подчеркивается, что регионы могут отказаться от разработки таких программ, а страховщики имеют право в них не включаться.

Сам закон, как утверждается, обеспечит застрахованных владельцев жилья более полным возмещением ущерба от чрезвычайных ситуаций. Речь идет не только о природных катаклизмах, но и о техногенных катастрофах. Базовый полис обойдется примерно в 300 рублей в год, а возмещение составит от 300 до 500 тысяч в случае полного разрушения жилья. Если убытки превысят эту сумму, компенсации будут выплачиваться уже из регионального бюджета.

В законе прописаны 14 «пилотных» регионов, в которых новые правила страхования будут проверять на практике. В их число вошли Московская область, Санкт-Петербург, Забайкалье и Красноярский край.