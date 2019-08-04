Z Архив новостей новости
5 10 6 8971
12:00, 04 августа 2019

В России вступил в силу новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с документом предполагаемая цена базового полиса составит около 300 рублей в год.

Закон определяет лишь общие принципы страхования и предполагает, что региональные власти самостоятельно разработают собственные программы с учетом климатических и территориальных особенностей. Об этом пишет «Интерфакс». При этом подчеркивается, что регионы могут отказаться от разработки таких программ, а страховщики имеют право в них не включаться.
Сам закон, как утверждается, обеспечит застрахованных владельцев жилья более полным возмещением ущерба от чрезвычайных ситуаций. Речь идет не только о природных катаклизмах, но и о техногенных катастрофах. Базовый полис обойдется примерно в 300 рублей в год, а возмещение составит от 300 до 500 тысяч в случае полного разрушения жилья. Если убытки превысят эту сумму, компенсации будут выплачиваться уже из регионального бюджета.

В законе прописаны 14 «пилотных» регионов, в которых новые правила страхования будут проверять на практике. В их число вошли Московская область, Санкт-Петербург, Забайкалье и Красноярский край.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 226 6 33966 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

Инга Кудрачева: Нас обоих просто били и возили по асфальту Всё его тело покрыто каким-то совершенно жутким количеством следов от ударов дубинок… К слову, когда Борис, уже будучи в автозаке, попросил вызвать «Скорую», ему отказали со словами «Тебя никто не бил»...

5 368 6 90723 28.07
Kполитика, акции, протесты, общество, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Fly, you fools Вы ничего не хотели знать ни про крымских татар, ни про облавы, ни про захваченных украинцев. Вы писали «уехал не учи нас жить». Провокатор. Хочет крови. Совсем свихнулся на ненависти. А теперь…

5 85 6 8254 11:50
Kрф, власть, общество, события
Блоги

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек, 26 ранены В результате не менее 20 человек погибли, больше 26 пострадали, причем 13 находятся в критическом состоянии…

5 63 6 7891 09:12
Kсша, происшествия, фото, видео, события
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 501 6 75099 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Если Навальный загнется, — даже если его молния поразит, то  это будет молния Путина и лично Путин, как и в случае с убийством Немцова – лично Путин будет всегда в этом виноват…

5 54 6 16953 28.07
#слушать 50:41 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости

5 67 6 10113 02.08
#слушать 01:45:29 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Блоги

+ Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…

5 41 6 6187 31.07
8читать ;смотреть
Kрф, пожары, лес, природа, экология, события
Блоги

+ СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…

5 215 6 34208 01.08
8читать ;смотреть
Kмитинги, росгвардия, аресты, ск, суды, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 83 6 13660 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Здравомыслие по-прежнему в дефиците Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...

5 220 6 37729 03.08
Kпротесты, акции, выборы, москва, мнения
Блоги

Алексей Дурново журналист радиостанции «Эхо Москвы»

Массовая пропаганда Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…

5 47 6 8285 31.07
Kобщество, история, власть, пропаганда, политика, мнения
Блоги

Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…

5 432 6 76293 01.08
Kмитинги, политика, общество, москва, гостиницы, рестораны, мнения
Блоги

ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…

5 67 6 12323 02.08
Kмитинги, общество, мнения
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как произойдет революция То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…

5 37 6 6855 01.08
Kполитика, протесты, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не дождетесь Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире…

5 61 6 12234 01.08
Kчечня, общество, терроризм, мнения

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций Этот документ предлагает компенсировать владельцу полную сумму в случае потери…

5 10 6 9255
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…

5 65 6 113987 31.07
#слушать 50:42 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, события
Голосование
5 83 6 18959 30.07
Блоги

Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…

5 360 6 416251 31.07
Kрф, пожары, протесты, события
Блоги

+ Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…

5 321 6 395438 01.08
8читать ;смотреть
Kактеры, полиция, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7989553
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4143327

Сегодня в эфире