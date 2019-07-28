Пять человек накануне были госпитализированы во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Всего скорая выезжала 12 раз, — сообщил сегодня департамент здравоохранения столицы. Там отметили, что у большинства легкие травмы. Серьезнее всех пострадал полицейский – у него вывих плеча. На вчерашней акции, по данным проекта ОВД-Инфо, были задержаны почти 830 человек. Задержания проходили одновременно на нескольких площадях и бульварах. В этот раз протестующие рассредоточились по всему центру города и такой вариант оказался эффективным, — сказал «Эху» сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

Не менее девятнадцати задержанных на вчерашней акции провели минувшую ночь в полиции.