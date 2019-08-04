Девять человек погибли, 16 пострадали в результате стрельбы в городе Дейтон в американском штате Огайо

Об этом сообщает местная полиция. Она уточняет, что стрелок мертв, он стал десятым погибшим. Это уже второй случай стрельбы в Соединенных Штатах за последние сутки. Накануне двадцать человек погибли и около тридцати пострадали в городе Эль-Пасо в штате Техас. Там молодой человек открыл стрельбу возле магазина Walmart. Произошедшее стало потрясением для всего штата, — сказал губернатор Техаса Тони Эбботт.

На вопрос журналистов о том, стоит ли вернуться к обсуждению изменения законодательства о продаже оружия, Эбботт ответил, что сейчас не время говорить о таких вещах.