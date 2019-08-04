Умер американский режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар» Донн Аллан Пеннебейкер

Он скончался в своем доме в Лонг-Айленде в возрасте девяноста четырех лет, — сообщает агентство Associated Press. Пеннебейкер начал карьеру в пятидесятых годах, сняв картину о предвыборной гонке Джона Кеннеди. Режиссер известен своими работами о мировых рок-звездах: Бобби Дилане, Дэвиде Боуи, Depeche Mode. В 2013-ом Пеннебейер получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Его считают одним из родоначальников так называемого «прямого кино», фиксирующего реальность без каких-либо оценок.