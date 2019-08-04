Роскосмос отложил запуск уже второго метеоспутника Арктика-М

Его планировали отправить на орбиту в 2021 году.

Космический аппарат отправят изучать Арктику в лучшем случае только в 2023м году. То есть на пару лет позже намеченного срока, сообщает агентство РИА со ссылкой на документы, размещённые на сайте госзакупок. Причины переноса запуска пока неизвестны. Задача метеоспутника – изучение климата и окружающей среды в арктическом регионе. Это второй аппарат Арктика-М, с запуском которого возникли сложности. Ранее Роскосмос перенёс старт аналогичного спутника с нынешнего лета более чем на год. В космическом ведомстве ранее признавали, что орбита аппарата, предназначенного для изучения климата Арктики, имеет особенности – он будет периодически удаляться от поверхности Земли и делать изображения разного масштаба. У него также будет отличная от вращения нашей планеты скорость и непрерывное изменение ракурса съёмки. Это увеличивает риски получения дополнительных деформаций изображения. Роскосмос планирует в ближайшие несколько лет вывести на околоземную орбиту пять новых спутников зондирования Земли, которые составят орбитальную группировку «Арктика». При этом контракт на производство трёх спутников Арктика-М пока не заключён.

Ранее сообщалось, что Россия до 2025 года намерена запустить в общей сложности 30 гражданских спутников для дистанционного зондирования Земли. Сейчас на орбите работают 11 аппаратов, большинство отслеживает чрезвычайные ситуации.