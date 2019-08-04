200 российских туристов застряли в Болгарии

Они не могут вернуться на родину со вчерашнего дня из-за проблем с самолетами.

Самолет авиакомпании Bulgaria Air, следующий рейсом Бургас-Москва, должен был вылететь накануне в 5.20 утра. За пять минут до отправления выяснилось, что рейс перенесли, потом перенесли еще раз. При этом на стойке информации пассажирам, среди которых много семей с детьми, сообщили, что рейса не будет. Об этом порталу «Интерфакс-Туризм» рассказала одна из пассажирок. Как пояснили агентству ТАСС в российском консульстве города Бургас, у авиакомпании Bulgaria Air возникли проблемы с самолетами. Из-за этого сбилось все расписание, причем в двух аэропортах страны – в Варне также многократно откладывали рейсы, самолет так и не улетел. В итоге, со вчерашнего дня более 200 Россиян ждут своего вылета домой. Многие жаловались на то, что представители авиакомпании не хотели общаться с пассажирами. Еду поначалу приходилось выбивать со скандалами. В российском диппредставительстве отметили, что сейчас ситуация находится под контролем. Пассажиров обеспечили водой и питанием, часть разместили в гостиницах.

Как сообщается, первый из задержанных рейсов из Бургаса в Москву уже готовится к полету, второй – из Варны – вылетит после полудня.