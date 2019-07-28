5 человек, в том числе одного полицейского, госпитализировали во время вчерашней акции протеста в Москве

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы. Там добавили, что скорая помощь 12 раз выезжала по вызовам, связанным с травмами, полученными на акции. В департаменте подчеркнули, что у полицейского наиболее серьезная травма – вывих плеча. У остальных – легкие повреждения, и их состояние удовлетворительное. Четверо из пяти уже выписаны, — говорится в сообщении. На вчерашней акции за свободные выборы, по данным проекта ОВД-Инфо, были задержаны почти 830 человек. «Поведение людей в погонах было неоправданно жестоким. Это может привести лишь к обострению протестов», — отметил в интервью «Эху» фигурант так называемого «болотного дела» Алексей Гаскаров.

Тем временем, мэр Сергей Собянин сказал, что организаторам протестов очень хотелось втянуть людей в беспорядки. Также градоначальник вновь, как и после предыдущей массовой акции протеста, сказал, что многие из участников не из Москвы. «Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — добавил мэр. Его слова приводит агентство ТАСС.