Пять человек было госпитализировано в ходе субботней акции в Москве

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Это сообщает Интерфакс.
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
#Сибирьзадыхается
Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…
Инга Кудрачева: Нас обоих просто били и возили по асфальту
Всё его тело покрыто каким-то совершенно жутким количеством следов от ударов дубинок… К слову, когда Борис, уже будучи в автозаке, попросил вызвать «Скорую», ему отказали со словами «Тебя никто не бил»...
Геннадий Гудков
политик
Сражение за новую Россию
Что они чувствуют в этот момент, что думают, как оправдывают свою звериную жестокость и творимый ими беспредел? Я не верю, что туда набирают людей без совести…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Это была классическая картина военного переворота
Уверен: срочные перевыборы московского мэра становятся крайне актуальной задачей: нынешний мэр не может и не должен руководить столицей…
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«Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии»
Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
У меня есть ощущение, что слишком подчеркивать мотив альтруизма, – это неправильно. Скорее всего потому, что это какое-то педалирование своей святости
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Если Навальный загнется, — даже если его молния поразит, то это будет молния Путина и лично Путин, как и в случае с убийством Немцова – лично Путин будет всегда в этом виноват…
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Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России
На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары…
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СК РФ предъявил первое обвинение по делу о массовых беспорядках в ходе акции 27 июля
На видео, из-за которого Кирилл Жуков мог быть задержан, видно, что мужчина цепляет рукой за нос одного из сотрудников Росгвардии…
Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ
Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…
Здравомыслие по-прежнему в дефиците
Вопреки предупреждениям на улицы снова вышли протестующие, центр Москвы снова переполнился сотрудниками ОМОНа и Росгвардии — «и повторилось все, как встарь»...
Алексей Дурново
журналист радиостанции «Эхо Москвы»
Массовая пропаганда
Верить в «американских агентов», которые организуют беспорядки в цветущей и пахнущей России, просто приятнее, чем верить в то, что в стране нет свободных выборов и свободных судов…
Игорь Бухаров: Люди будут просто бояться ехать в город
Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны. А вслед за ними придет очередь отельеров…
ГУ МВД России по Москве: Повторно предупреждаем, что акция 3 августа незаконна
В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности…
Александр Гольдфарб
глава фонда Литвиненко в Лондоне
Как произойдет революция
То, что после жестких разгонов, протестные настроения не спадут, а будут только усиливаться, очевидно…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Не дождетесь
Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций! Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире…
Скрипаль, отравленный в Великобритании, связался с родными и сказал, что никогда не собирается возвращаться в Россию
Так утверждает его племянница Виктория Скрипаль…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Все эти штуки типа честных выборов и свободы слова не просто лишние, они глубоко враждебные российской государственности, российскому патриотизму. И патриотизм всегда ампутирует их, всегда выдавит из себя, выгрызет…
Семен Слепаков: Ощущение, что в этом классе обосралась учительница
Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок…
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Открытое письмо актера Михаила Ефремова министру МВД Колокольцеву
Мой отец в милицейском мундире
Смоктуновского в фильме ловил.
Знают все полицейские в мире,
Что он там на суде говорил…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист